В СБУ заявили о задержании «российских шпионов»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании «российских шпионов» в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СБУ заявили, что прекратили деятельность «агентурной сети, созданной представителями Генштаба Российской Федерации».

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«Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых хранились собранные сведения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что СБУ попыталась завербовать российскую журналистку.