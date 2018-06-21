Порошенко разрешил Москальковой приехать на Украину

Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну для российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканала «Общественное ТВ».

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«У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину», — отметила Денисова.

Она отметила, что лично обратилась к Порошенко с просьбой о снятии запрета на въезд для российского омбудсмена.

Ранее Москалькова назвала причину, по которой режиссер Олег Сенцов не может быть выдан Украине.