Лиса забралась в кровать к жительнице Лондона и покусала ее

Жительница Лондона Джоди Найлард после нападения лисы была госпитализирована с шестью колотыми ранами, сообщает The Sun.

Девушка спала у себя дома, когда внезапно почувствовала сильную боль в руке.

«Мой левый бицепс пульсировал от боли и был весь в крови, а я ни черта не понимала, что произошло», — рассказала Найлард.

Реклама

Спустя мгновение она увидела у себя в ногах на постели лису, прогнала ее пинком и побежала к двери. Парень Джоди, проживающий вместе с ней, рассказал, что даже на улице лиса не спешила уходить, и ему пришлось швырнуть в нее подушку.

Два дня девушка провела в больнице, где ей сделали прививки от бешенства, столбняка и полиомиелита. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что в британских городах обитает около 30 тыс. лис, но нападения на людей происходят редко.

Ранее сообщалось, что в Белгороде бешеный еж укусил мужчину, который попытался его сфотографировать.