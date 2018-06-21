ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляционную жалобу Андерса Брейвика, сообщает Reuters.

Брейвик, отбывающий наказание за убийство 77 человек в 3-комнатной камере, заявил, что его почти полная изоляция в тюрьме нарушает запрет на бесчеловечное и унизительное обращение и права на частную и семейную жизнь, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека.

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Страсбургский суд назвал жалобу Брейвика безосновательной и заявил, что решение является окончательным.

Власти Норвегии считают, что обыски и запрет на общение с заключенными являются обоснованными, так как есть вероятность, что на Брейвика могут напасть другие арестанты. Ему разрешено контактировать только с юристами, охраной и врачами.

Андерс Брейвик отбывает самое длительное в Норвегии наказание в 21 год с возможностью продления за совершение двойного теракта на острове Утойя в 2011 году, в котором 77 человек погибли и еще 151 был ранен.

Ранее сообщалось, что Андерс Брейвик официально сменил имя.