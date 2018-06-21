В центре Москвы нашли артефакты XV века

В центре столицы вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков археологи обнаружили предметы, возраст которых составляет 500-600 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Отмечается, что среди находок — торговые свинцовые пломбы, латунный жетон с надписью «Разнощик», ременная подвеска и кожаные ножны. Как полагают археологи, обнаружение таких предметов свидетельствует о важном торговом значении этого района Москвы.

Реклама

«Самая ранняя из находок датируется концом XV — началом XVI века. Это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств, ее использовали для маркировки текстильной продукции, которую привозили в город на продажу из Западной Европы», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Уточняется, что артефакты были обнаружены во время перекладки коммуникаций в центре столицы.

Ранее в Москве нашли «шахматный клад» времен Ивана Грозного.