Колокольцев прибыл в США на саммит глав полицейских служб

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк рассказала, что глава ведомства Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в саммите глав полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS), сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мероприятие состоится в Нью-Йорке. Колокольцев встретится с заместителем генсека ООН, главой департамента операций организации по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа, а также генеральным комиссаром Национального агентства полиции корейской республики Ли Чхоль Соном.

Ранее Колокольцев передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу десять старинных икон, которые были похищены из монастыря Нижегородской области.