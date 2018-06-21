В Госдуме предложили давать сердечникам дополнительные выходные

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять россиянам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные из-за жаркой погоды, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Власов направил свое предложение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, а также министру здравоохранения Веронике Скворцовой. По словам депутата Госдумы, на территории России все чаще летом наблюдается погода с аномальной жарой, что наносит вред людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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«Поэтому считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации», — заявил Власов.

Он подчеркнул, что болезнь сердца и инсульт являются самой распространенной причиной смертности в мире.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходной в случае выхода России в 1/8 ЧМ с первого места.