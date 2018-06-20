Офис Меланьи Трамп уведомил Секретную службу о призывах к похищению ее сына

Офис первой леди США Меланьи Трамп уведомил Секретную службу страны о заявлениях актера Питера Фонды, который призвал отнять Бэррона Трампа у родителей и «посадить в клетку с педофилами», сообщает The Daily Caller.

Пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришам заявила, что Секретной службе передали высказывания актера.

Реклама

«Этот твит (с призывом Фонды отобрать Бэррона Трампа у родителей — «Газета.Ru») ненормальный и безответственный, и мы уведомили Секретную службу», — отметила Гришам.

Ранее сообщалось, что Фонда жестко раскритиковал миграционную политику президента США Дональда Трампа.