В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести
В национальном поисковом и спасательном агентстве Индонезии заявили о пропаже без вести 180 человек после затопления парома на озере Тоба, которое находится на острове Суматра, передает Reuters.
Паром затонул во вторник, 19 июня, в провинции Северная Суматра.
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В агентстве отметили, что в данный момент подтверждена гибель двух человек, еще 18 удалось спасти.
«Согласно нашим данным, в данный момент мы разыскиваем 180 человек», — заявили в поисковом и спасательном агентстве Индонезии.
Также уточняется, что судно не было туристическим.
Ранее газета The Jakarta Post сообщала, что в результате взрыва у полицейского участка индонезийского города Сурабая в провинции Восточная Ява погибли семь человек.