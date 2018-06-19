На станции метро в Лондоне произошел взрыв

В столице Великобритании на станции метро Southgate произошел взрыв небольшой силы. Об этом сообщается в твиттере британской полиции.

По данным полиции, взрыв произошел около 19:03 по местному времени (21:03 мск).

Как отмечается, в результате инцидента пострадали несколько человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

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В настоящий время правоохранительные органы пытаются установить причину взрыва.

В начале мая на севере Лондона во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек.