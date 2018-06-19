Трамп призвал конгресс менять миграционное законодательство
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс менять миграционное законодательство. Об этом он написал в твиттере.
«Сейчас самое время конгрессу поменять нелепое и устаревшее миграционное законодательство. Сделайте это и помните, что у нас должна быть сильная безопасность на границе», — написал Трамп.
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Он добавил, что в США должны всегда задерживать тех, кто попадает в страну нелегально.
«Если у вас нет границ — у вас не страны!» — отметил американский президент.
Ранее сообщалось, что в США около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов разлучили с семьями.
Позднее генсек ООН призвал не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями.