СМИ: число пострадавших из-за столкновений у Рады возросло до 10

__is_photorep_included11807101: 1

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в результате столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной Рады пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские информагентства.

Отмечается, что за порядком около здания украинского парламента следят 500 правоохранителей. По словам Крищенко, за медицинской помощью в настоящее время обратились два гражданских лица, а также восемь сотрудников полиции. У всех незначительные повреждения.

Ранее директор департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко рассказал, что из-за столкновений у здания парламента в центре Киева пострадали два сотрудника правоохранительных органов.