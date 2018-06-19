В МВД Украины рассказали о пострадавших в ходе столкновений у Рады

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Директор департамента коммуникаций украинского МВД Артем Шевченко рассказал, что из-за столкновений у здания парламента в центре Киева пострадали два сотрудника правоохранительных органов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что пытающиеся прорваться внутрь здания Верховной рады шахтеры требуют, чтобы в парламенте приняли закон о надлежащем финансировании угольной отрасли. В митинге также участвуют афганцы и бывшие силовики, требующие восстановления льгот и пенсий.

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«У нас есть на это время данные — двое пострадавших полицейских, один из которых получил закрытую черепно-мозговую травму… она направлены в больницы», — заявил Шевченко.

Он добавил, что полиция задержала правонарушителя, которого подозревают в применении против сотрудников правоохранительных органов слезоточивого газа.

Как отмечается, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко пригласила митингующих на переговоры, после чего столкновения прекратились.

Ранее сообщалось, что митингующие в Киеве пытаются прорваться в здание Рады.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.