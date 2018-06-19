В США собаки напали на прохожих, пострадали пять человек

В Бронксе из-за нападения двух питбулей пострадали пять человек, сообщает New York Post.

Владельцы собак гуляли с ними в парке, когда животные сбежали от них.

Впоследствии питбули преследовали группу из восьми человек, пять из них пострадали. С укусами и царапинами они были доставлены в больницу, медики отметили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Собаки были доставлены в Нью-Йоркский центр по уходу за животными.

Ранее сообщалось, что бешеная собака напала на 17 человек в Белгородской области.