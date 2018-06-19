Умерли двое пострадавших при стрельбе в Мальме

Двое пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Мальме скончались в больнице, сообщается на сайте полиции Швеции.

Одному из погибших было 18 лет, другому — 29. В общей сложности, по данным полиции, пострадали шесть человек, ранее сообщалось о четырех пострадавших.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

Вечером 18 июня неизвестный открыл стрельбу в Мальме. Полиция оцепила место происшествия, отмечалось, что жителям города ничего не угрожает. Информации о нападавшем в настоящий момент нет.