Поклонская отреагировала на отъезд во Францию автора карикатуры на себя и Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала отъезд художника Дениса Лопатина, создавшего карикатуру на нее и последнего российского императора Николая II, во Францию побегом, передает РИА «Новости».

По словам Поклонской, в «работе» Лопатина заключается призыв к уничижительному отношению к православным ценностям и провокация ненависти к верующим. Она заметила, что это являет преступлением, за которое можно лишиться свободы.

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«Поэтому и бежит из страны без оглядки, не упуская возможность изобразить из себя «жертву», — заявила Поклонская.

Она добавила, что заказчиков «работы» Лопатина характеризуют ущербность «творчества» и трусливое поведение.

Ранее Поклонская рассказала о том, что направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из интернета карикатуру на себя и императора Николая II.