В Финском заливе сел на мель российский сухогруз

Источник в экстренных службах Ленинградской области сообщил, что в Финском заливе на мель сел сухогруз, который перевозил 3 тыс. тонн удобрений, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в 10 км от острова Сескар в Финском заливе. По словам источника, сухогруз принадлежит Северо-Западному пароходству Санкт-Петербурга, а на его борту находится экипаж из 11 человек.

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Согласно имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов также не произошло. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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