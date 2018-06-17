Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Казахстане увеличилось до 14

Число пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана увеличилось до 14 человек. Об этом сообщается на сайте компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ).

По данным оперативного штаба компании, все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

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Ранее сообщалось, что по факту крушения пассажирского поезда в Казахстане возбудили уголовное дело.

Также стала известна, предварительная причина аварии.

17 июня при сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана погиб один человек.