По факту крушения пассажирского поезда в Казахстане возбудили дело

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта» по факту схода с рельсов поезда, передает РИА «Новости».

«Линейным отделом внутренних дел на станции Шу возбуждено уголовное дело по ст. 344 ч.2 УК Республики Казахстан по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

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В комитете МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сход шести вагонов пассажирского поезда из Астаны в Алма-Ату произошел в 10.25 мск в Шумском районе Жамбылской области. В результате крушения пострадали 11 человек и погиб несовершеннолетний. Главная транспортная прокуратура Казахстана сообщила, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее была названа предварительная причина схода поезда с рельсов в Казахстане.