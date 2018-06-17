В Киеве перед началом гей-парада задержали 56 человек

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 56 противников «Марша равенства», организованного представителями ЛГБТ-сообщества, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мероприятие пройдет 17 июня, а с 16 июня в городе действуют повышенные меры безопасности.

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«В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек», — говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранительных органов, утром 150 человек попытались перекрыть дорогу на маршруте парада. Полиция оттеснила их с дороги, при этом некоторые мужчины использовали против полицейских газовые баллончики.

Ранее группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, а также депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве.