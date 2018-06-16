Анджелина Джоли посетила бывшую столицу «Исламского государства»

Актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул, который ранее был «столицей» террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Джоли побывала в западных районах Мосула и пообщалась с местными жителями, которым помогает комитет ООН.

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Джоли поделилась, что такого опустошения, как в Мосуле, она не видела с момента начала своей работы. Также Джоли побывала на руинах мечети ан-Нури, откуда «Исламское государство» в 2014 году провозгласило «халифат».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.