Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/8192465/1018375328-pic905-895x505-18685.jpg">

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что посетила украинца Дмитрия Штыбликова, который находится под стражей в Омске. Об этом сообщается на странице в инстаграме Москальковой.

Отмечается, что визит был совершен совместно с и.о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым.

Реклама

«Обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В 2017 году Севастопольский суд приговорил Штыбликова к пяти годам лишения свободы по подозрению в приготовлении диверсий в Крыму. Штыбликов признал свою вину.

Ранее Москалькова заявила, что планирует 18 июня посетить главу портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, однако это необходимо согласовать с украинской стороной.