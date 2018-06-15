В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за платья

В Кувейте 29-летнюю ведущую развлекательного шоу Амаль Аль-Авади уволили во время прямого эфира, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что девушка вела шоу, затем услышала указание от редакторов прекратить трансляцию.

По данным издания, поводом могло стать платье ведущей, которое сочли неуместным для священного месяца Рамадан.

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Ведущая заявила, что не понимает претензий и заботилась о внешнем виде в эфире во время Рамадана.

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка заплатят $180 тыс. трем мусульманкам, которых полицейские заставили снять хиджаб. Они подали в суд на полицию за нарушение религиозных прав и свобод.