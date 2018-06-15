Полиция Британии задержала подозреваемых в подготовке теракта

Британская полиция задержала в городе Бери двух человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает The Sun.

Отмечается, что они собирались устроить атаку, для которой изготавливали самодельную бомбу. Место планировавшегося теракта неизвестно.

На мужчин заявил арендодателя, который предоставлял им жилье.

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В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили у задержанных ножи, маски и пропагандистскую литературу.

В апреле британская полиция заявила об аресте подозреваемого в подготовке террористических актов в Лондоне.

По данным агентства, 27-летнего подозреваемого задержал контртеррористический отдел полиции. Также была арестована 24-летняя женщина по подозрению в сокрытии информации о готовящихся терактах.