Полиция Британии задержала подозреваемых в подготовке теракта
Британская полиция задержала в городе Бери двух человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает The Sun.
Отмечается, что они собирались устроить атаку, для которой изготавливали самодельную бомбу. Место планировавшегося теракта неизвестно.
На мужчин заявил арендодателя, который предоставлял им жилье.
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В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили у задержанных ножи, маски и пропагандистскую литературу.
В апреле британская полиция заявила об аресте подозреваемого в подготовке террористических актов в Лондоне.
По данным агентства, 27-летнего подозреваемого задержал контртеррористический отдел полиции. Также была арестована 24-летняя женщина по подозрению в сокрытии информации о готовящихся терактах.