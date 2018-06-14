Глава Серпуховского района назвал обвинения против себя «фуфлом»

Александр Шестун, которого обвиняют в действиях, нанесших бюджету ущерб в размере 62,8 млн рублей, назвал обвинения против себя «фуфлом», передает РИА «Новости».

«Он [Шестун] в период 2008 – 2014 годов превысил свои служебные полномочия в виде передачи четырех земельных участков, чем нанес бюджету ущерб на сумму 62,8 млн руб.», — сказал следователь в суде.

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В данный момент обвинение выбирает меру пресечения для чиновника. По мнению следствия, если Шестун останется на свободе, то он может угрожать свидетелям, а также продолжит заниматься преступной деятельностью.

Сам обвиняемый отказался признавать свою вину и назвал обвинения «фуфлом».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет обвинил главу Серпуховского района Подмосковья в превышении полномочий.