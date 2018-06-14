СК обвинил главу Серпуховского района Подмосковья в превышении полномочий

Следственный комитет России предъявил главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Шестуну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

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Ранее сообщалось, что Шестуна доставили на допрос.

В начала апреля Шестун опубликовал на сервисе YouTube запись телефонного разговора с человеком, который, по его словам, является главой администрации губернатора Подмосковья Михаилом Кузнецовым. В ходе разговора человек говорит Шевтуну о том, что работать с ним больше не смогут. Подтверждение факта подобного разговора со стороны властей Подмосковья отсутствует. В следующем видеоролике, который был опубликован 19 апреля, Шестун обратился к президенту России, рассказав о давлении и угрозах. 20 апреля Песков сообщил, что не знает о сути обращения и заявил, что в Кремле ознакомятся с ним.