Главу Серпуховского района Подмосковья доставили на допрос

Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна доставили на допрос, передает РИА «Новости».

Как сообщил глава пресс-службы администрации Серпуховского района Дмитрий Староверов, Шестуна доставили в здание Следственного комитета.

«По моей информации, да, адвокат тоже туда направился», — сказал Староверов.

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Ранее в доме у главы Серпуховского района Александра Шестуна провели обыски.

В начала апреля Шестун опубликовал на сервисе YouTube запись телефонного разговора с человеком, который, по его словам, является главой администрации губернатора Подмосковья Михаилом Кузнецовым. В ходе разговора человек говорит Шевтуну о том, что работать с ним больше не смогут. Подтверждение факта подобного разговора со стороны властей Подмосковья отсутствует. В следующем видеоролике, который был опубликован 19 апреля, Шестун обратился к президенту России, рассказав о давлении и угрозах. 20 апреля Песков сообщил, что не знает о сути обращения и заявил, что в Кремле ознакомятся с ним.