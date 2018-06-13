Антикоррупционное бюро Украины расследует дело замглавы администрации Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о досудебном расследовании в отношении заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова по делу о возможном незаконном обогащении, передает «Украинская правда».

«Начиная с 15 февраля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента Украины», — рассказали представители ведомства.

В бюро также подчеркнули, что все материалы и обращения по данному вопросу, которые поступили после 15 февраля будут приобщены к материалам уголовного производства для их проверки в пределах досудебного расследования. Заявители будут уведомлены об этом письменно, сообщили в НАБУ.