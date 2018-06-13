Минюст США обвинил пятерых граждан России в нарушении экономических санкций

Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США.

В американском минюсте сообщили, что восемь предпринимателей из России и Сирии предприняли попытку отправить в Сирию топливо и перевести в эту страну доллары США. Деньги предназначались лицам, счета которых находятся под американскими санкциями. В минюсте отметили, что предприниматели хотели провести сделку без получения лицензии министерства финансов США.

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Обвинение выдвинуто против пятерых граждан России: Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Подчеркивается, что российским гражданам помогали три гражданина Сирии. Всем обвиняемым вменяют нарушение санкций и отмывание денег, в общей сложности они могут получить до 25 лет тюрьмы.

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