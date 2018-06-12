Джордж Буш — старший стал первым дожившим до 94 лет экс-президентом США
Джордж Буш — старший стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который дожил до 94 лет, сообщает CNN.
Уточняется, что 12 июня Буш-старший отпраздновал свой день рождения у себя дома в Кеннебанкпорте, в штате Мэн.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш — старший госпитализирован из-за низкого давления.
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До этого Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови.
Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.