Джордж Буш — старший стал первым дожившим до 94 лет экс-президентом США

Джордж Буш — старший стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который дожил до 94 лет, сообщает CNN.

Уточняется, что 12 июня Буш-старший отпраздновал свой день рождения у себя дома в Кеннебанкпорте, в штате Мэн.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш — старший госпитализирован из-за низкого давления.

Реклама

До этого Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови.

Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.