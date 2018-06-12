При аварийной посадке самолета в Белоруссии пострадали двое

В результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Гродненском районе Белоруссии пострадали два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС республики.

«Недалеко от деревни Коробчицы Гродненского района аварийную посадку совершил Zlin 42M 1975 года выпуска. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей», — говорится в сообщении.

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Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать мужчину при помощи специального инструмента.

«Оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы. Самолет деформирован», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба, причины инцидента пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине.