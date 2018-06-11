У посла России в Румынии украли бумажник и документы

У посла России в Румынии Валерия Кузьмина во время поездки в город Сибиу украли документы и деньги, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у посла при себе были 1250 леев (около 300 долларов), 250 долларов, а также дипломатическая карточка — документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса, отмечается на портале.

Реклама

В посольстве заявили, что пока не могут подтвердить эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

Полиция открыла дело по этому случаю и проводит расследование кражи. Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.