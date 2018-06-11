Исчезнувшего офицера ВВС США нашли спустя 35 лет

В американском штате Калифорния правоохранители задержали бывшего офицера ВВС США Уильяма Говарда Хьюза-младшего, пропавшего 35 лет назад. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на управление специальных расследований ВВС США.

Хьюз-младший был задержан по итогам расследования мошенничества с использованием поддельной личности.

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Агентство рассказывает, что 35 лет назад офицер ВВС имел доступ к секретной информации. Он занимался созданием и анализом работы систем слежения НАТО во время холодной войны.

Хьюз-младший пропал в 1983 году в городе Альбукерке, на тот момент ему было 33 года.

После задержания офицер признался, что разочаровался в работе ВВС США, после чего создал поддельную личность и с тех пор жил под вымышленным именем в Калифорнии. В настоящий момент Хьюз-младший обвиняется в дезертирстве.