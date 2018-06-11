В Москве в понедельник ожидается до +20°С
В Москве в понедельник, 11 июня, ожидается до +20°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +18 до +20°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее синоптики обещали, что потепление до +24°С ожидается в Москве к следующему вторнику, 12 июня.
В столичной мэрии также рассказали, что благоприятные погодные условия в День России создадут, разогнав облака с помощью десятка самолетов.