В Омске учительницу уволили из школы за фото в купальнике

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В Омске молодую школьную учительницу уволили из-за опубликованного в интернете фото в купальнике, сообщает НГС.Омск.

Об этом изданию сообщила сама девушка. 26-летняя Виктория преподавала историю ученикам 7-9 класса и посещала модельную школу. На одном из занятий она позировала для фотографий в стиле пин-ап, использованных в рекламе магазина plus size одежды.

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Девушка не размещала фото в своих социальных сетях, чтобы их не увидели ученики. Однако на следующий день ее вызвали к руководству школы и предложили уволиться по собственному желанию либо за систематические дисциплинарные нарушения.

В мэрии города объяснили, что в школе, где работала Виктория, был создан кодекс профессиональной этики педагогов, служащий основой для моральных норм. Учительница, по мнению администрации школы, причинила ущерб имиджу учебного заведения.