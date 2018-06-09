Московский зоопарк показал новорожденных рысят

<img src="">

Московский зоопарк показал детенышей восточносибирских рысей, которые родились в семействе две недели назад. Видео размещено в официальном инстаграме зоопарка.

О маленьких рысятах заботится все рысиное семейство: мать, отец и трое родившихся в прошлом году старших братьев.

Реклама

Первое потомство у пары северных кошек, которые живут в зоопарке с детства, появилось год назад. Тогда в Московском зоопарке впервые за 10 лет появились на свет три детеныша рысей.

Пол новорожденных пока не известен.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке произошло пополнение в семействе мини-антилоп.