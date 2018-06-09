СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере на Урале

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в лагере города Кушва, сообщается на сайте управления СК по Свердловской области.

К настоящему моменту число заболевших детей превысило 60. Также были госпитализированы двое совершеннолетних вожатых лагеря.

Реклама

Уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Отмечается, что состояние всех пострадавших стабильное, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей в лагере «Сосновый бор» в Кушве.