Бывшего агента ЦРУ признали виновным в шпионаже на Китай

Суд присяжных вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Кевина Мэллори, которого обвиняли в шпионаже в пользу Китая, сообщается на сайте министерства юстиции США.

61-летнего Мэллори обвинили в шпионаже в пользу Китая летом 2017 года. Сообщалось, что в марте и апреле он дважды посетил Шанхай, где проводил встречи с Майклом Янгом, который работал на китайскую разведку.

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По данным минюста, Мэллори передал представителю китайской стороны четыре документа, один из которых был классифицирован как «совершенно секретный». Еще два имели пометку «секретно». Обвинение также считает, что он планировал передать еще четыре правительственных документа.

Окончательное решение о сроке заключения примет судья. Мэллори грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу Китая агента ЦРУ обвинили в хранении секретных данных.