Выходца из Чечни приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции

Адвокат Ирина Сидорова заявила, что выходца из Чечни Руслана Берсанова признали виновным в убийстве российского бизнесмена Михаила Лапина в 2011 году во Франции, передает РИА «Новости».

«Берсанов — 20 лет тюремного заключения, умышленное убийство, покушение на убийство, совершённые в преступном сговоре», — сказала Сидорова.

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Обвинительное заключение вынес суд присяжных.

В марте 2011 года бывший директор компании «Саратовстройстекло» Михаил Лапин и его знакомая Елена Православнова прилетели во Францию, чтобы купить недвижимость на Лазурном Берегу. В парижском аэропорту их встретили Берсанов и Язид Арсалиев, который управлял автомобилем. Они отвезли Лапина и Православнову в город Вильпент. Там предприниматель был убит выстрелом в голову, его спутница получила не смертельные ранения.

Ранее сообщалось, что 12 мая уроженец Чечни напал на прохожих в Париже.