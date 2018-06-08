Министр просвещения анонсировала изменения в ЕГЭ

Российский министр просвещения Ольга Васильева заявила, что постепенно Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в стране поменяется. Интервью появилось на телеканале «Россия 24».

По словам Васильевой, нет ни одной страны мира, в которой бы не сдавали математику, родную историю, родной и иностранный языки.

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«Он (ЕГЭ. — Газета.Ru) будет качественно меняться. То, что их будет больше, экзаменов, — бесспорно…», — заявила Васильева.

Она добавила, что увеличение числа экзаменов не сделает учебу в школе сложнее. При этом министр подчеркнула, что в 2018 году никаких изменений не будет.

Ранее сообщалось, что согласно результатам государственной экспертизы Российской академии образования (РАО), примерно 30% школьных учебников получили отрицательную оценку.