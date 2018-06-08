Глава Гидрометцентра покинет пост

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что покинет свой пост, передает РИА «Новости».

По словам Вильфанда, 13 июня ему исполнится 70 лет, а этот возраст является предельным для пребывания в должности руководителя научно-исследовательского института.

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«Им (новым директором Гидрометцентра. – Газета.Ru) станет Дмитрий Киктёв», — сказал Вильфанд.

Уточняется, что в настоящее время Киктёв занимает должность замдиректора ведомства.

В прошлом году Вильфанд посоветовал москвичам подбадривать себя в депрессивную погоду.

Как пояснил синоптик термин «депрессивная погода» является устоявшимся. Вильфанд рекомендовал москвичам играть с детьми и встречаться с друзьями в период депрессивной погоды.