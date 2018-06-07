Житель Подмосковья получил пожизненное за убийство росгвардейца

Житель Подмосковья Евгений Сазонов приговорен к пожизненному заключению за убийство сотрудника Росгвардии, еще четверо человек получили от шести до 21 года заключения. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Двое из пяти злоумышленников похитили из магазина в Новой Москве алкоголь. По вызову прибыли двое сотрудников Росгвардии, которые нашли подозреваемых на стройке.

Реклама

В ходе проверки документов злоумышленники напали на росгвардейцев, после чего выхватили у одного из них пистолет, сорвали его бронежилет и выстрелили в грудь.

«От полученного ранения груди с повреждением сердца потерпевший скончался на месте. Второго сотрудника подсудимые подвергли избиению и похитили у него пистолет «ПМ» и пистолет-пулемет «Кедр», после чего с места преступления скрылись», — говорится в сообщении прокуратуры.

Позднее всех причастных к нападению обнаружили.

В четверг, 7 июня, Мосгорсуд приговорил Сазонова к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.