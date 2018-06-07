Жителя Нью-Йорка приговорили к пожизненному заключению за убийство имама

Житель Нью-Йорка Оскар Морел был приговорен Верховным судом штата к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за убийство имама Маулана Акондже и его помощника Тара Уддина. Об этом сообщает газета The New York Times.

Убийство произошло в районе Куинс в августе 2016 года. Морел совершил нападение недалеко от мечети Аль-Фуркан. Он подошел к своим жертвам со спины и выстрелили в них с близкого расстояния. 55-летний имам скончался на месте, а его 64-летний помощник позднее умер в больнице.

Реклама

Впоследствии полиция произвела арест Морела. В его доме были обнаружены пистолет и одежда, которая была похожа на ту, в которую был одет стрелявший. Жителю Нью-Йорка предъявили обвинения в убийствах первой и второй степеней, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Во время следствия Морел отказался сотрудничать и не признал свою причастность к произошедшему. Суд присяжных признал его виновным в двойном убийстве выходцев из Бангладеш.

Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили имама мечети в Дагестане.