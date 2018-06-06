Охотское море у Сахалина стало желтым из-за пыльцы

Охотское море у берегов Сахалина окрасилось в желтый цвет из-за пыльцы, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Каждый год в конце мая и начале июня к нам и в другие госорганы обращаются островитяне. Они сообщают, что наблюдали желтый налет на водной поверхности. Хочу успокоить всех — это нормальное явление для этого времени года. На поверхности озер, морей и рек собирается пыльца цветущих растений», — рассказал Лисицын.

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По его словам, он в течение 20 лет наблюдает это явление. Ничего опасного для жизни и здоровья в них не содержится.

В январе в Тюменской области между поселком Новотармановский и деревней Молчанова река окрасилась в ярко-красный цвет.