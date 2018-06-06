В Татарстане отреагировали на инцидент с раздеванием школьницы на ЕГЭ

В мэрии Нижнекамска прокомментировали инцидент со старшеклассницей, которой пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ через металлорамку, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилась информация, что в городской школе № 10 ученица сняла нижнее белье из-за того, что металлорамка срабатывала на ее одежду.

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Представитель пресс-службы мэрии города заявил, что девушку не заставляли раздеваться.

«Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер», — сказал он.

Он добавил, что в местное управление образования не поступало никаких обращений в связи с инцидентом.