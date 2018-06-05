Спасатели локализовали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, пишет «112 Украина».

«На данный момент мы констатируем, что площадь [пожара] уменьшена с 12 га до 6 га. Верхового пожара в этой зоне не наблюдается, продолжается тушение отдельных участков травы и пеньков. Сейчас все силы и средства ГосЧС сосредоточены в районе с. Копачи, где находится молодой лес», – отметил Чечеткин.

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По его словам, в целом ситуация на месте возгорания контролируется. Чечеткин уточнил, что угрозы распространения пожара нет.

Как сообщается, авиация ГосЧС завершила работу на месте возгорания, в настоящий момент там работают только наземные подразделения.

Ранее стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения загорелась трава.