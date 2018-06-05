Названы самые экологичные и самые грязные регионы России

Регионом России с самой благополучной экологической обстановкой по итогам весны 2018 года стала Тамбовская область, сообщает RT со ссылкой на данные общественной организации «Зеленый патруль».

Вторую и третью строчку рейтинга заняли республика Алтай и Алтайский край соответственно.

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«Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», — отметил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Последнее место в рейтинге заняла Свердловская область. Также регионами с худшей экологической обстановкой оказались Челябинская область (84 место) и Московская область (83 место).

Ранее были определены лучшие и худшие регионы России по качеству жизни.