Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 69

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 69 человек. Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 65 погибших.

В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.

Также стало известно, что США окажут помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале.