На Украине рассказали о «засухе» в Крыму

Депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму якобы есть «серьезные проблемы» с водой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проблемы якобы возникли из-за того, что власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал.

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Как отмечается, в Крыму якобы «вообще уже сельского хозяйства нет».

Он также подчеркнул, что Украина не намерена обсуждать с Россией вопросы водоснабжения Крыма.

Ранее в Киеве рассказали о потере управления в граничащих с Крымом районах.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.