На Украине рассказали о «засухе» в Крыму
Депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму якобы есть «серьезные проблемы» с водой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, проблемы якобы возникли из-за того, что власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал.
Как отмечается, в Крыму якобы «вообще уже сельского хозяйства нет».
Он также подчеркнул, что Украина не намерена обсуждать с Россией вопросы водоснабжения Крыма.
Ранее в Киеве рассказали о потере управления в граничащих с Крымом районах.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.