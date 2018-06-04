Адвокат рассказал об ограблении квартиры Вышинского

Адвокат журналиста Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что воры проникли в квартиру руководителя портала РИА «Новости» Украина через балкон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинская полиция предполагает, что неизвестные проникли через окно балкона.

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Ранее сообщалось, что на Украине возбудили уголовное дело после ограбления квартиры Вышинского.

3 июня жена арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского Ирина заявила, что в квартире ее супруга в Киеве перевернули все вверх дном.

В свою очередь гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление киевской квартиры Вышинского мародерством.